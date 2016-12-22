ÇOCUKLARDA PROBİYOTİK KULLANIMI

Latince bir kelime olan ‘probiyotik’ Türkçe’ ye ‘yaşam için’ anlamında çevrilmektedir. Zararlı bakterilerin bağırsak duvarına tutunmasını engelleyen, vücut için yarar sağlayan canlı mikroorganizmalardır.

Probiyotikler, vücutta bulunan yararlı bakteriler olarak, bağışıklık sistemini zararlı organizmalara karşı korur ve insanın sağlığına, besin tüketimi alışkanlıklarına ve yaşına bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Fazla antibiyotik kullanımı, sindirim sistemini zorlayan yiyecekler tüketmek gibi sebepler, gaz ve basur problemleri, bağırsak sancısı gibi sorunlara yol açmaktadır. Çocuklarında, en az yetişkinler kadar etkilendiği bu durumda, vücutta bulunan faydalı bakterilerin azalmasıyla, bağırsak şikayetlerinde de artış görülür. Probiyotik alımıyla sağlığın ihtiyaç duyduğu yararlı bakterilerde çoğalma görülür.

Probiyotikler, insan vücudunda bulunan canlı organizmalardır. Bu organizmalar, bağırsakların içinde veya insan vücudunun diğer kısımlarında bulunabilir. Zararlı bakterilerin aktif olduğu vücutlarda, baş ağrısı ve dengesizlik kendini gösterir.

Çocukların probiyotik alımları az ise; en az 3 hafta probiyotik bakımdan zengin gıdalarla beslenmek, gün içinde bir porsiyon sütlü içecek ya da yiyecek şeklinde vücuda probiyotik almak yararlı olacaktır.

Probiyotikler, kulak ve solunum yolu enfeksiyonları, ishal, egzama gibi çocuklarda da sıklıkla görülen bazı hastalıklar için tedavi edici özellikler taşır. Sağlıklı bir bağırsak florası için düzenli kullanılması gereken probiyotikler, bağışıklığı kuvvetlendirir ve vücudu hastalıklardan korur.

Probiyotik açısından zengin olan tarhana, peynir, kefir, yoğurt ve ev yapımı turşular sık tüketildiğinde, içinde bulunan vitamin ve enzimler aracılıyla, vücut sağlığına büyük katkılar sağlar. B ve K vitamini gibi vücudun muhtaç olduğu daha birçok vitamini bünyesinde barındıran probiyotikler, çocukların gelişimi açısından çok büyük önem taşır.