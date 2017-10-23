Dizileri İnternet Üzerinden Rahatlıkla İzleyin

Dünya genelinde diziler arasından en çok ses getiren, hiç kuşkusuz Narcos olacaktır. Hem gerçek bir hikayeden kurgulanmış olması, hem yakın geleceğimizde yaşanan olayları derinlemesine inceleme şansına sahip olmamız, Narcos izle için büyük bir seçim olmaktadır.



Narcos dizisi, uzu soluklu bir yapım olarak 2015 yılında yayınlanmaya başlamıştır. Gerçek bir senaryodan üretilen Narcos, konusu ve oyuncuları ile büyük beğeni toplamıştır. Sen de hemen altyazilidizi.co adresine gir ve sen de Narcos 1. Sezon 1. Bölüm ile birlikte bu serüvene katıl.



Şöhreti Dünya’yı aşan Pablo Escobar’ın hayatından esinlenerek yapılan Narcoz dizisi, meşhur uyuşturucu baronunun para için kolay bir şekilde adam öldürüp öldüremeyecek bir katil mi olduğunun cevabını izleyicilere ulaştırmaya çalışmaktadır. Çiftçi bir babası ve ilkokul öğretmeni olan bir annesi olan Pablo Ecsobar’ın dizide 6 da kardeşi vardır. Diğer kardeşlerden daha hırslı ve çalışkan olması onu daha bilindik biri haline getirmiştir.



Escobar, zamanla çalışmanın fakirliğe bir fayda sağlamadığını düşünerek mezar taşlarını çalarak turistlere satmaya başlamıştır. Daha sonra bunu geliştirerek araba ve karaborsa işine girerek suç dünyasına adım atmış oldu. 1970 yıllarında tamamıyla uyuşturucu işine giren Escobar, çeşitli lakaplarla anılmaya başlandı. Ünlü dergiler tarafından Dünya’nın en zengin 7.insanı olarak gösterilmeye başlandı. Uyuşturucu ile mücadele biriminde çalışan Meksikalı bir ajan, ünlü Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısı olan Escobar’ı yakalaması için Kolombiya’ya yollanmıştır. Dedektif Steve Murphy ve Pablo Escobar arasında geçen karmaşık mücadelenin anlatıldığı Narcos dizisi, yayınlandığı ilk günden bugüne çok sıkı bir izleyici kitlesi elde etmiştir. Narcos 1. Sezon 1. Bölümile birlikte sen de bu serüvene katıl.



Dizinin oyuncularına gelince ilk olarak ana karakter Pablo Escobar rolünü canlandıran Wagner Moura’dır. Dizideki bütün isimler gerçek isimlerdir. Filmin en önemli karakterini Wagner Moura canlandırmaktadır. Steve Murphy rolünde olan başarılı bir dedektifi canlandıran oyuncu ise Body Holbrook’dur. Dizi Steve Murphy ağzından ve onun cümlelerinden izlenmektedir. Böylece yapıta gerçeklik kazandırılmaktadır.



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