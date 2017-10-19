Gediz’de 357 ailede konut sevinci

Salur ve Ergenekon Mahalleleri’nde inşa edilen 357 4. Etap TOKİ konutları için Gediz Kültür Merkezi’nde noter huzurunda Konut Hak Sahipliği Belirleme kura çekimi yapıldı. Kura çekimlerine Gediz Belediye Başkanı AK Partili Mehmed Ali Saraoğlu, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mesut Yörük, Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Arpacı ve konut sahibi olmak için gelen vatandaşlar katıldı. Kura çekimi öncesi konuşma yapan Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu, Gediz’in son yapılanlarla birlikte 1041 adet TOKİ konutuna kavuşturulduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere katkısı olan herkese teşekkür etti. Başkan Saraoğlu, bir dönem hayal olan ev sahibi olma meselesinin gerçeğe dönüştüğünü, bu durumun kendisini de çok sevindirdiğini söyledi. Konuşmasını tamamlayan Başkan Saraoğlu, 357 adet yapılan 4. Etap TOKİ Konutları için noter huzurunda kura çekimini başlattı. Başkan Saraoğlu, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mesut Yörük ve Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Arpacı'nın çekimleri ile devam eden kura çekimi sonunda 357 aile ev sahibi oldu. Başkan Saraoğlu’nun çektiği kurada, ev hayali ile yanıp tutuştuğunu belirten Ramazan Karataş ilk kez ev sahibi olmanın sevincini yaşadı. Karataş, “Uzun yıllar kirada oturdum. 2 oğlum var, ev sahibi olduk, mutluyuz" dedi.

Uzun yıllar ev kirası ödemeyen vatandaşlar TOKİ sayesinde kiradan kurtulmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.