Motorola Telsiz Servisi İzmir

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Yıllardır telsiz alanında hizmet sunan ve en kullanışlı telsizleri kullanıcılarına ulaştıran Motorola, yüksek verimlilik sağlayan sistemleri ile kamu güvenliğini ve özel sektör iletişim ihtiyacını en yüksek düzeyde karşılamaya devam etmektedir.



Motorola telsiz ürünleri birçok özelliğe sahiptirler. Bu özelliklerden bahsetmek gerekirse, dijital yani sayısal teknolojiye uyum sağlayabilmesi ve bunun için ek bir donamıma ihtiyaç duymaması motorola ürünlerinin en büyük özelliklerindendir.



Sesli kanal anonsu özelliğinin bulunması, kanal karışma engelleyicisine sahip olması, kanal tarama özelliği ile diğer grupların görüşmelerinin takibini ve o gruplarla görüşebilmeyi sağlaması, gürültü azaltma özelliği ile daha güvenli ve anlaşılır haberleşme sağlaması, fabrika çıkışı olarak röle kullanımına uygun yazılım ve donanımlara sahip olması, 16 saate kadar kesintisiz haberleşme sağlanabilmesi, geniş kapasiteli batarya seçenekleri ile bu sürenin artırılabilmesi Motorola telsiz ürünlerinin özelliklerindendir.



Yine Motorola ile sizlere sunulan bir özellik de analog ya da dijital haberleşmeyi algılama özelliğidir. Bu özellik ile kullanılan kanaldan gelen çağrı analog ise çağrı bu yönde işlenmekte ve analog çıkış sağlanmakta, çağrı dijital yani sayısal ise o yönde ses çıkışı sağlanmaktadır.Otomatik olarak sağlanan bu sistem ile kesintisiz ve sorunsuz haberleşme olanağı sunmaktadır.



Birçok motorola telsiz modelleri sunan motorolatelsiz.gen.tr, sıkıntısız ve sorunsuz hizmeti, müşteri odaklı vizyonu ile ve bütçenize uygun motorola telsiz fiyatları ilesizlere en iyi hizmeti sunmaya devam etmektedir.



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