Önce annesi sonra kendi!

GİRESUN'un Görele İlçesi'nde, 91 yaşındaki Fecir Kuran ile oğlu 65 yaşındaki Mustafa Kuran, birkaç dakika arayla geçirdikleri kalp krizi sonucu yaşamlarını yitirdi.

Görele'nin Daylı Köyü'nde oturan 5 çocuk annesi Fecir Kuran, bugün saat 06.45 sıralarında evinde kalp krizi geçirdi. Yakınlarının sağlık ekiplerine haber vermesinin ardından, annesi ile bitişik evde oturan 5 çocuk babası Mustafa Kuran da dışarıya çıktığında annesini yerde yatarken görünce o da kalp krizi geçirip yere yığıldı. Köye ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Fecir Kuran, Görele Devlet Hastanesi'ne, Mustafa Kuran ise Tirebolu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak anne ve oğlu, hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen aynı dakikalar içinde hayatlarını kaybetti.

Anne ve oğlunun aynı anda kalp krizi geçirip hayatlarını kaybetmesi köyde büyük üzüntü yarattı. Fecir Kuran ile oğlu Mustafa Kuran'ın cenazeleri, yarın köyde düzenlenecek cenaze töreni sonrası toprağa verilecek.