Prp Tedavisi Nedir ? Ne Tür Tedavilerde Kullanılır ?

Hastanın kendi kanı kullanılarak tedavi uygulama yönteminde Prp tedavisi adı verilmektedir. Saç dökülmesi, ağrı tedavisi, cilt gençleştirme ve lazerle leke tedavisi gibi birçok hastalık tedavisinde ilaç yerine hastanın kendi kanı kullanılabilir. Tedavi sürecinde hastanın kendi kanının kullanıldığı yöntem olan prp nedir detaylı bakalım.



Prp Nedir?



Hastanın vücudundan alınan bir miktar kanın, özel işlemler uygulanarak plazmasının ayrıştırılıp, platelet adı verilen hücrelere ulaşarak aynı kanı tekrar hasta vücuduna enjeksiyon yolu ile geri verilmesi işlemine prp tedavisi adı verilir. Birçok hastalığın tedavisinde kullanılan prp tedavisi lazerle leke tedavisi gibi cilt gençleştirme tedavilerde kullanılmak ile birlikte; saç prp yöntemi ile tedavi edilebiliyor. prp nedir sorusuna cevap verdiğimize göre, detaylara bakalım.



Prp İle Saç Tedavisi



Saç tedavisinde başarılı sonuçlara ulaşmak için prp tedavisi tercih edilmektedir. Günlük olarak dökülen saç teli sayısı 100 ila 150 civarında normal karşılanırken, dökülen saç teli sayısı bu sayıyı geçiyor ise, saç dökülmesi ciddiye alınmalı ve tedaviye başlanmalıdır. Özellikle genetik olarak dökülen saç prp tedavisi ile etkili şekilde çözüme kavuşturulabilir.



Prp ile saç tedavisinde hastadan alınan kan, bir aletten geçirildikten sonra fibroblast adı verilen kökler beslenerek, saçta dökülme olan bölgeye tekrar enjekte edilir.

Prp İle Cilt Gençleştirme



Özellikle boyun, yüz, kol, bacak, dekolte ve ellerde uygulanması tercih edilen cilt gençleştirme tedavisi de prp yöntemi ile yapılabilir. Parlaklığı ve esnekliği cilde yeniden kazandırmayı hedefleyen prp tedavisi, somon dna aşısı ile desteklenebilir. Somon dna tedavisi yöntemi; somon balığı spermi ve saf hyalüronik asitten elde edilmekte olan dna moleküllerinin cilt hücrelerini yenilemek amacı ile kullanılmasıdır.

Prp Tedavisinin Yan Etkisi Var mı?



Prp tedavi yönteminde yalnızca hastanın kendi kanı kullanılarak herhangi bir kimyasal kullanılmadığı için herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır.

Prp Tedavisinin Etkisi Ne Kadar Sürer?



Kalıcı bir etkiye sahip olmayan prp tedavisinin 12 ay ile 18 ay etki gösterdiği gözlemlenmiştir. Bu nedenle prp tedavisinin, belirli aralıklar ile tekrarlanıp seanslar yapılması ile tedavinin tekrar edilmesi gerekmektedir. Doktorun gözlemleri sonucu uygun bulduğu tedavi tekrarları ile birlikte seanslara devam edildiği sürece, prp tedavisinin faydaları artarak etkili şekilde devam etmektedir.