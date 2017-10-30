Kadınların isterlerse en iddialı olmak istedikleri günlerde, isterlerse de günlük kıyafet olarak tercih edebilecekleri en şık uzun elbise modelleri BSLFashion’da.



Bazen özel bir davette bazense gün içinde kıyafet seçiminde kararsız kalındığı zamanlarda kadınların imdadına hemen uzun elbise modelleri koşuyor. Çünkü bu kıyafet, gününe ve zamanına uygun bir seçim yapıldığında oldukça büyük etkiler bırakabiliyor. Tabii ki zamanlamadan söz etmişken alınacağı yerden de söz etmezsek olmaz. Bu konuda en iddialı markalardan birisi ise www.bslfashion.com. Bu site kadın elbise modelleri alanında yıllardır elbise tasarlıyor ve en tarz ürünleriyle karşımıza çıkıyor. Şu anda siteye girdiğimizde bu kategoride onlarca farklı ve birbirinden şık seçenek görmekteyiz.



Şık uzun elbise modelleri



Sitede en iddialı günlerde tercih edilebilecek siyah, beyaz, kırmızı gibi çok iddialı renk seçeneklerinden tutun, güzel bir yaz günü giyilebilecek desenli elbise modellerine kadar çok geniş bir ürün yelpazesi mevcut. Bu yelpazeden kendinize uygun olanını seçmek ise aslında en basiti. Çünkü elbiseyi görüp, kendi üzerinizde hayal ettikten sonra tek bir tuşa basarak evinize gelmesini sağlayabiliyorsunuz. Üstelik bu işlem en geç 1 gün içerisinde gerçekleşiyor.



Kısa modelleri de es geçmeyin



Elbise modelleri sadece uzun olanlardan oluşmuyor tabii ki. Sitede bu modellerin yanı sıra şık ve çok iddialı kısa elbiseler de mevcut. Bu kısa modelleri ise isterseniz yine iddialı bir ayakkabı ile isterseniz de soğuk günlerde bir kabanın içerisine, daha uzun bir çizme ile giyebilirsiniz. Bu konuda fikir olması için sitedeki mankenlerin kombinlerine de göz atabilirsiniz.



Türkiye’nin her yerine ücretsiz kargo



BSL Fashion sitesinin müşterilerine sunduğu onlarca hizmet bulunuyor. Bu hizmetlerin belki de en önemlisi ise ücretsiz kargo hizmeti. En önemlisi çünkü bu ücretsiz hizmet sitede satın alınan tüm ürünlerde geçerli oluyor. Bunun yanı sıra bu hizmet diğer sitelerde ise genellikle belli miktarda para sınırı geçildiğinde aktif hale geliyor. Eğer siz de bu siteden alışveriş yaptığınız taktirde ürünü 1 gün içerisinde ücretsiz kargoyla evinize getirtebileceksiniz. O zaman alışveriş zamanı!