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Ankara'da polisi alarma geçiren ihbar!

ANKARA Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Cinnet geçirdim, eşimi ve çocuklarımı vurdum" ihbarı üzerine operasyon düzenlendiği evde asılsız ihbarla karşılaştı.

Ankarada polisi alarma geçiren ihbar!
18 Ekim 2017 Çarşamba 09:39 tarihinde eklendi.
ANKARA Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Cinnet geçirdim,  eşimi ve çocuklarımı vurdum"  ihbarı üzerine operasyon düzenlendiği evde asılsız ihbarla karşılaştı.
 
Olay, saat 04.00 sıralarında Keçiören Aşağı Eğlence Mahallesi Mercimek Sokak'taki 3 katlı apartmanın giriş katında tek başına oturan M.A. iddiaya göre 155'i arayarak, "Cinnet geçirdim, eşimi ve çocuklarımı vurdum" ihbarında bulundu. İhbar üzerine mahalleye çok sayıda polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin çağrısına rağmen M.A. evin kapısını açmadı. Bunun üzerine bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi. Özel hareket polisleri kapıyı koçbaşı yardımıyla kırarak içeri girdi. Burada yapılan incelemede M.A.'nın evde kanepe üzerinde sızarak uyuduğu ve asılsız ihbarda bulunduğu ortaya çıktı. Alkollü  olduğu belirtilen M.A.'nın asılsız ihbarı ardından  özel harekat polisleri mahalleden ayrıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.