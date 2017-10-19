Bakan Arslan'dan FSM müjdesi

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde başlatılan (TAK) kurulum çalışmalarına ilgili yazılı basın açıklaması yaptı.

19 Ekim 2017 Perşembe 15:26 tarihinde eklendi.