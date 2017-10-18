Baykal ameliyattan çıktı, uyutuluyor

Deniz Baykal, beyninde ödem ve kanama artışı görülmesi üzerine, 1,5 saat süren yeni bir ameliyata alındı. Ameliyatın ardından Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Erkan İbiş, Baykal’ın son durumu hakkında açıklama yaptı. İbiş, "Şu anda kanama yok. O konuda içimiz rahat. Deniz Bey, hem beynin istirahatte tutulması hem yeni beyin hasarlarına karşı koruyucu tedbir olması hem de akciğer fonksiyonları yönünden desteklenmesi nedeniyle şu anda uyutuluyor" dedi.