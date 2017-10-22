Erdoğan balkondan yapılan daveti geri çevirmedi

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yahya Kemal Beyatlı Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2023 Gençlik Şurası'na katıldı. Erdoğan buradan çıkışta evinin balkonunda bulunan bir kadının kendisine seslenerek davet ettiğini fark etti. E

22 Ekim 2017 Pazar 20:39 tarihinde eklendi.