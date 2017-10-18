Başbakan Binali Yıldırım, Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleştirilen TRT World Forum'un açılış oturumunda konuştu.

Başbakan Yıldırım'ın gündeminde Irak'taki son gelişmeler vardı. Yıldırım, "Irak konusunda da tutumumuz açık ve nettir. Türkiye Irak'ın toprak bütünlüğünün, siyasi birliğinin muhafazasına büyük önem vermektedir. Uluslararası toplumun ikazlarına rağmen, Kuzey Irak'ta Irak Anayasası'nı açıkça ihlal eden ve meşru olmayan bir referandum gerçekleşmiştir. Irak hükümetinin kendi ülkesinin sınırları içerisinde anayasal egemenliğini tesis etmek üzere attığı adımlar yerindedir ve destekliyoruz" dedi.

MUSUL VE KERKÜK'ÜN DEMOGRAFİK YAPISI ESKİ HALİNE DÖNMELİ

Merkezi yönetim tarafından geri alınan bölgelerde başta Musul ve Kerkük'te, IKBY tarafından baskıyla değiştirilen demografik yapının eski haline döndürülmesi gerektiğini söyleyen Yıldırım, "Bu konuda da merkezi Irak yönetiminin gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz. Musul da, Kerkük de özel statüye sahip bölgelerdir. Bu bölgelerin demografik yapısında üç etnik unsur vardır. Türkmen, Arap ve Kürtler. Bölgede barış ve istikrar olacaksa, bu etnik yapının korunması, burada adil bir yönetişimin hayata geçirilmesi hayati öneme sahiptir" diye konuştu.

AVRUPA'DAKİ YABANCI DÜŞMANLIĞI

Özellikle Avrupa'da yükselen ve siyasi alanda da karşılık bulan ırkçılık, yabancı düşmanlığının toplumları kırılgan hale getirdiğini söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, " Bu tür eğilimlere karşı saygı ve hoşgörüyü temel alan, kapsayıcı bir dilin geliştirilmesine ihtiyaç var" dedi. Radikal ideolojileri besleyen eğilimlere asla fırsat verilmemesi gerektiğini söyleyen Başbakan Yıldırım," Avrupa'da yabancı düşmanlığının siyasi alanı da etki altına aldığını görüyoruz. Bu dile getirdiğimiz endişeleri doğruluyor. Türkiye, kapsayıcı ve kucaklayıcı politika anlayışını sürdürüyor" diye konuştu.

İDLİP OPERASYONU

Suriye'de 7 yıldır yaşanan iç savaşa rağmen, siyasi bir çözüm ve çatışmasızlığın sağlanamadığını hatırlatan Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye olarak Suriyeli komşularımıza kapımızı açtık hep destek olduk. Sorunun çözümü için insani gayreti gösterdik, göstermeye devam ediyoruz. Ülkemizde 3 Milyon Suriyeli var. Kalıcı bir ateşkesin sağlanması için İran ve Rusya ile Astana sürecini başlattık. Bu girişimlerimizi Cenevre sürecine de taşımış bulunmaktayız. Son olarak İdlip bölgesinin güvenliğinin sağlanması ve oradaki çatışmaların sonlanması için biz, İran ve Rusya'dan oluşan güvenlik çemberi oluşturmaya başladık. İstikrarlı ve müreffeh bir Suriye için atılacak her adımın destekçisi olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

4500 DEAŞ MENSUBU TUTUKLADIK

"Nerede hangi isimle karşımıza çıkarsa çıksın terörü insanlığın düşmanı olarak görüyoruz" diyen Yıldırım, " Terör her yerde lanetlenmelidir. Ülkemiz, DEAŞ'la mücadeleye aktif destek vermeye devam ediyor. 4 bin 500 DEAŞ terör örgütü elemanını tutukladık. Cezaevine koyduk. 50 bine yakın yabancı savaşcının ülkemiz üzerinden bölgeye geçmesine engel olduk" ifadesini kullandı.

"Yabancı savaşçılar gelişmiş ülkelerden geliyor" diyen Başbakan Binali Yıldırım, " Orada insanlar, o rahatı bırakıp Suriye'ye, Irak'a geliyor. Kendine göre Cihad yapıyor. sadece Müslüman değil, Hıristiyan değil, Ateist de geliyor. Küresel adaleti sağlayamadık. Abilik yapan ülkeler üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getiremedi. Bugün BM, yıllardan beri devam eden Afganistan, Filistin, Kıbrıs gibi birçok bölgedeki sorunlara çözüm üretemiyor. Çünkü taraf tutuyor" ifadelerini kullandı.

BM'NİN REFORMDAN GEÇMESİ LAZIM

"BM Güvenlik Konseyi'in 5 biraderi var" diyen Yıldırım eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü: Bu 5 biraderin bir tanesi birilerinden yana oluyor. Çözümü tıkıyor. Sorunlar çözülmüyor. Sorunların torunlara havalesi sürüyor. Onun için Cumhurbaşkanımız ısrarla söylüyor. 'BM reforma tabi tutulmalıdır'. Veto sisteminin gözden geçirilmesi lazım...

GANNUŞİ VE MALCOM X'İN KIZI DA KATILIYOR

Başbakan Binali Yıldırım açılış konuşmasının ardından Ankara'ya hareket etti. TRT Worl Forum'a Tunus Nahda hareketinin lideri Raşid Gannuşi ile Ünlü ABD'li aktivist Malcom X'in kızı Ilyasah Shabazz gibi isimler katılıyor. Forumun kapanışı yarın akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek.