İzmir'in en büyük uyuşturucu şebekesi çökertildi!

İZMİR'de narkotik timlerinin düzenlediği operasyonla, kentin en büyük uyuşturucu satıcılarından olduğu belirtilen 'Çılgın' lakaplı A.V.'nin şebekesi çökertildi.

Peş peşe yapılan operasyonlarda A.V. ile birlikte 34 kişi tutuklandı, 1 kişi serbest kaldı. Maddi olarak zor durumda olan ailelerin çocuklarınının yanı sıra kadın ve evsizleri uyuşturucu ticaretinde kullanan A.V.'nin, müşterileriyle de araç trafiğine kapalı, kentsel dönüşüm alanı ilan edilmiş, boşaltılmış bölgelerde buluştuğu saptandı.

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın talimatıyla Narkotik Suçlarıyla Mücadele Şube ekiplerinin peş peşe operayonları, uyuşturucu ticareti yapıp, özellikle gençleri zehirleyen şebekelere karşı önemli başarılar elde edilmesini sağladı. Kentteki en büyük uyuşturucu satıcılarından olduğu belirtilen 'Çılgın' lakaplı A.V.'ye yönelik uzun süren takip yapan narkotik timleri, şebekeyle bağlantılı 13 kişiyi daha önce çeşitli tarihlerde yakaladı. Bu kişiler sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

SON OPERASYONDA 'ÇILGIN' DA YAKALANDI

Polisin sürdürdüğü çalışmalar sonucu A.V. ile annesi G.V.'nin de aralarında bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı. Balçova, Buca, Gaziemir, Karabağlar, Konak, Menderes ilçelerinin yanı sıra Ankara'da da yapılan operasyonda, polis helikopteri, drone ve 5 narkotik dedektör köpeği kullanıldı, özel harekat ekipleri ile birlikte 280 polis görev aldı. Operasyonda, şüphelilerle birlikte 60 kilo esrar, 250 gram kokain, satışa hazır hale getirilmiş şeffaf jelatin ve kağıtlara sarılı uyuşturucu maddeler, uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan şeffaf kilitli poşetler, 3 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 45 tabanca fişeği, 5 tüfek fişeği, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 1750 lira ile 70 euro ele geçirildi.

25 GÜNDE ELEMAN GETİRMİŞ

Özellikle Kadifekale, Çimentepe ve Ballıkıyu bölgelerinde faaliyet gösteren A.V.'nin, uyuşturucu satışlarında da farklı yöntemler kullandığı ortaya çıktı. İzmir'e uyuşturucu getirdikten sonra belirli bölgelere dağıtan ve buradan da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcıları aracılığıyla satışını sağlayan A.V.'nin, müşterileriyle de araç trafiğine kapalı, kentsel dönüşüm alanı ilan edilmiş, boşaltılmış bölgelerde buluştuğu saptandı. Ayrıca elemanlarının deşifre olmasını engellemek için de uyuşturucu madde satışı yaptığı yerlerde Doğu ve Güneydoğu illerinden getirdiği gençleri, 20-25 gün çalıştırdıktan sonra değiştirdiği belirlendi. Bunun yanı sıra işsiz, maddi yönden zor durumda olan, sokaklarda kalan yardıma muhtaç kişileri, zor durumdaki ailelerin çocuklarını ve kadınları da kullanan A.V.'nin, çocukları da mahalleye giren polis araçlarına taşla saldırmaları için kullandığı ileri sürüldü. A.V.'nin, kullandığı kişilere günlük yevmiler verdiği, yakalanmaları durumunda avukatları aracılığıyla koruyacağı, cezaevine girmeleri durumunda da maddi manevi destek vereceği şeklindeki sözlerle kandırdığı ifade edildi.

Kendilerini ihbar edeceğini düşündüğü kişilere baskı yapan şebeke üyelerinden son operasyon yakalanan 22 kişi, dün adliyeye gönderildi. Bu kişilerden 21'i tutuklandı, 1 kişi ise serbest bırakıldı. Şebekeye yönelik oparesyonlarda ise bugüne kadar tutuklananların sayısı 34'e yükseldi.