Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "3 belediye başkanımızın istifalarını en kısa sürede vereceğine inanıyorum" dedi. Öte yandan istifası istenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Nijerya Cumhurbaşkanı onuruna verdiği öğle yemeğine geldi. Gökçek’in bakanların da yer aldığı protokolle birlikte yemeğe davetli olduğu öğrenildi.