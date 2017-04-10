Başbakan'dan son dakika KDV müjdesi

İşte Başbakan Binali Yıldırım'ın konuyla ilgili açıklamaları:



Beyaz eşya ve mobilyada vergi indirimleri 30 Nisan’da sona erecekti. Başbakan Yıldırım’ın açıkladığı kararla indirimler 5 ay uzatılmış olacak.

HANGİ ÜRÜNLERDE İNECEK?

Beyaz eşyada 3 Şubat tarihinde Resmi Gazete’de çıkan Bakanlar Kurulu kararıyla buzdolapları, bulaşık ve çamaşır makinaları, klimalar, ütü, saç kurutması, küçük ev aletleri, elektrikli süpürgeler, ısıtıcılar gibi ürünlerde yüzde 6.7 olan vergi sıfırlanmıştı. Ayrıca mobilyalarda da yüzde 18 olarak alınan KDV yüzde 8’e düşürülmüştü. 30 Nisan tarihinde sona erecek bu karar öncesi bir Bakanlar Kurulu kararı daha çıkacak ve vergi indirimleri ekim başına kadar uzatılacak. Hem beyaz eşya hem de mobilya sektörü bir süredir vergi indirimlerinin devamı isteniyordu.