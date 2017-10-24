Benzine bir zam daha!

Benzin fiyatlarına, Perşembe gününden geçerli olmak üzere zam geliyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "24-25 Ekim 2017 tarihlerinde motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor. 26 Ekim Perşembe günü benzin grubunda fiyat artışı beklenmektedir" denildi, ancak, zam oranı konusunda bir bilgiye yer verilmedi. Benzin litre fiyatları 6 Eylül'de 5.18 liradan 5.27 liraya yükseltilmişti. Motorine ise aynı dönemde üç kere zam yapılmış ve motorinin litre fiyatı 4.50 liradan 4.76 liraya çıkmıştı.