Demirtaş'ın kaldığı cezaevinde PKK'lı mahkumlar...

EDİRNE F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda, PKK terör örgütüne üye olmak suçundan hükümlü ve tutuklu bulunan 56 kişi, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatları ve yakınları ile görüştürülmediği iddiasıyla açlık grevine başladı.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ın tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nde, 'Terör örgütü üyesi olmak' suçlarından hükümlü ve tutuklu bulunan 56 kişi, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatları ve yakınları ile görüştürülmediğini öne sürüp protesto için açlık grevine başladı. Dün başlatılan eylemin sürdüğü öğrenildi.