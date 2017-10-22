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Tüm konutlarda deprem sigortası zorunlu olacak

Başbakan Yardımcısı Şimşek, tüm konutları deprem sigortalı yapacak bir sistem kurulacağını açıkladı.

Tüm konutlarda deprem sigortası zorunlu olacak
22 Ekim 2017 Pazar 22:02 tarihinde eklendi.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, tüm konutları deprem sigortalı yapacak bir sistem kurulacağını bildirdi.
 
Türkiye'de "2000-2017" dönemleri arasında sürekli ve zorunlu deprem sigortası yaptıranların oranının yüzde iki seviyesinde olduğunu belirten Şimşek, "Bu oran çok düşük. Tüm ev ve binalara sigorta yaptırma çağrısında bulunacağız. Mevcut poliçesini yenilemeyenleri de uyaracağız. Uyarıya cevap vermeyenler, otomatik olarak sigortalanacak ve prim tahsilatının yapılması için mekanizma tesis edilecek" ifadelerini kullandı.