Ronda Rousey kariyerine nokta mı koyuyor?

UFC (karma dövüş sanatları) tarihinin ilk kadın şampiyonu olan Ronda Rousey’in kariyeri tehlikede. UFC başkanı Dana White, Rousey’in kariyerini her an sonlandırabileceğini açıkladı.



Dana White’e göre bir dönemin efsane şampiyonu Ronda Rousey, kariyerinde son noktaya geldi. Geçtiğimiz günlerde UFC yayınında konuşan UFC başkanı White, Rousey ile görüştüğünü ve bir daha ringe çıkmak istediğine dair bir işaret almadığını belirtti. Dana White katıldığı yayında konuşmasına şu şekilde devam etti: “Rousey iyi bir ruha sahip bir insan ve dövüşçüdür. Her ne yapıyorsa, hangi kararı aldıysa kendisi için en iyi şeyi yaptığına inanıyorum. Onula geçirdiğim zamanları ve konuşmalarımızı burada tek tek anlatmaktan hoşlanmıyorum ancak bir daha dövüşmeyeceğini söyleyebilirim. Sanırım yakında buralardan uzaklaşmak için yola çıkacak ve hayatını gösterişten uzak ve sakin bir yerde sürdürecek.”



Ronda Rousey’in aldığı son iki yenilgiyle psikolojik bir çöküş yaşadığını ifade eden Dana White, efsane dövüşçü hakkında şu ifadeleri kullandı: “Rousey, yenilmez biri değildi. O çok hırslı, istekli ve rekora doymayan biriydi. Bu yüzden kırdığı rekorlar, hayatının anlamıydı. Ancak 2015 yılında kariyerinin ilk yenilgisi, onu hayatını sorgulamaya itti. Ben ne yapıyorum ve benim hayattaki amacım ne diye düşündü? Ardından 30 Aralık 2016 gecesi aldığı bir diğer yenilgi Rousey’in bu spor ve bu hayattan bağlarını koparttı. Rousey’in paraya ihtiyacı olduğunu sanmıyorum. Çok parası var ve eğer acımasızca para harcamazsa, şu ana kazandığı paralar hayatının geri kalanında ona yetecektir. Bundan sonra Kaliforniya’nın Venice şehrinde yaşayabilir, orada şirin bir yeri

olduğunu biliyorum.”



“O dünyayı değiştirdi”

Dana White katıldığı programda son olarak Ronda Rousey’in dünyayı değiştirdiğini ifade etti. White, Rousey’in kadınların gücünü dünyaya kabul ettiren isimlerden biri olduğunu belirtti ve kırdığı rekorların başkası tarafından kırılmasının güç olduğu söyledi.



Ronda Rousey Kimdir?

1987 doğumlu Ronda Rousey, ilk kadın UFC şampiyonu olan ABD’li karma dövüş sanatçısıdır. Judo ve karma dövüş sanatlarında tarihi başarılar elde eden Rousey, ilk yenilgisini 2015 Kasım ayında almış ve kemerini kaybetmiştir. Son yenilgisini ise 2016 Aralık ayında Amanda Nunes’e karşı alan Rousey, yaşadığı psikolojik bunalımlar sebebiyle kariyerini bitirme noktasına gelmiştir.

